〔日経〕

◆海外居住でも日本「勤務」 三菱電機、リモートで越境 今年度から 人材獲得へ柔軟運用(1)

◆中国も資金拠出を 気候変動の途上国基金 ケリー米特使(1)

◆小売り７割、コロナ前回復 今期純利益、値上げ・訪日客消費効果 賃上げ拡大も追い風 人手不足や光熱費は重荷(3)

◆住宅ローン金利 競争過熱 ａｕじぶん銀、実質マイナス圏 住信ＳＢＩ銀も下げ 先高にらみ優遇拡大(9)

◆大手銀、外貨両替機を撤去 キャッシュレス進み需要減 みずほ銀は継続 専業企業が存在感(9)

◆ルーブル、１年ぶり安値圏 制裁 軍事費増 外資が撤退 長引く侵攻、財政悪化(11)

〔日刊工業〕

◆ディスコ、生産能力３倍 半導体製造装置 呉新工場に８００億円(1)

◆カンボジアでＫＤ生産 小型トラック いすゞ、年数百台(1)

◆島根に研究開発拠点 カツデンアーキテック 室内階段 増強・開拓(1)

〔鉄鋼新聞〕

◆中部地区の鋼材流通加工業 脱炭素化の取り組み拡大 ＺＥＢ実現、ＳＢＴ認定取得も(1)

◆東京製鉄の５月鋼材販価 ３カ月ぶり全面据え置き Ｈ形鋼など「値上げ浸透見極め」(1)

◆アイジー工業社長に森取締役(1)（続）