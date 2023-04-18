１８日の朝刊（都内最終版）☆３
2023年04月18日07時14分
〔日経〕
◆海外居住でも日本「勤務」 三菱電機、リモートで越境 今年度から 人材獲得へ柔軟運用(1)
◆中国も資金拠出を 気候変動の途上国基金 ケリー米特使(1)
◆小売り７割、コロナ前回復 今期純利益、値上げ・訪日客消費効果 賃上げ拡大も追い風 人手不足や光熱費は重荷(3)
◆住宅ローン金利 競争過熱 ａｕじぶん銀、実質マイナス圏 住信ＳＢＩ銀も下げ 先高にらみ優遇拡大(9)
◆大手銀、外貨両替機を撤去 キャッシュレス進み需要減 みずほ銀は継続 専業企業が存在感(9)
◆ルーブル、１年ぶり安値圏 制裁 軍事費増 外資が撤退 長引く侵攻、財政悪化(11)
〔日刊工業〕
◆ディスコ、生産能力３倍 半導体製造装置 呉新工場に８００億円(1)
◆カンボジアでＫＤ生産 小型トラック いすゞ、年数百台(1)
◆島根に研究開発拠点 カツデンアーキテック 室内階段 増強・開拓(1)
〔鉄鋼新聞〕
◆中部地区の鋼材流通加工業 脱炭素化の取り組み拡大 ＺＥＢ実現、ＳＢＴ認定取得も(1)
◆東京製鉄の５月鋼材販価 ３カ月ぶり全面据え置き Ｈ形鋼など「値上げ浸透見極め」(1)
◆アイジー工業社長に森取締役(1)（続）