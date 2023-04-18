展望リポート 日銀が３カ月に１回、先行きの経済と物価に関する予測値を示し、それに基づく金融政策運営の考え方を整理して公表する報告書。正式名称は「経済・物価情勢の展望」。年８回の金融政策決定会合のうち、１、４、７、１０月の会合でまとめる。

総裁、副総裁、審議委員の計９人の政策委員が、実質ＧＤＰ（国内総生産）の成長率と消費者物価指数（生鮮食品を除く）の上昇率について、３年分の予測を出し合い、９人の予測の中央値が日銀の公式見通しとなる。