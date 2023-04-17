Ｊリーグ出場停止選手（１７日）
2023年04月17日19時08分
【Ｊ１】（９節）
▽札幌・中村桐耶▽浦和・カンテ▽Ｇ大阪・権敬源
【Ｊ２】（１１節）
▽仙台・小出悠太▽長崎・鍬先祐弥
【Ｊ３】（８節）
▽岐阜・松本歩夢
Ｊリーグ出場停止選手（１７日）
2023年04月17日19時08分
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