男子ゴルフの最新世界ランキングが１６日付で発表され、松山英樹は前週と変わらず２１位だった。比嘉一貴は８７位、星野陸也は１３３位、金谷拓実は１４２位でいずれも下げた。１位はジョン・ラーム（スペイン）。 （時事）