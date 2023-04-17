松山英樹、２１位変わらず 男子ゴルフ世界ランク
2023年04月17日18時07分
男子ゴルフの最新世界ランキングが１６日付で発表され、松山英樹は前週と変わらず２１位だった。比嘉一貴は８７位、星野陸也は１３３位、金谷拓実は１４２位でいずれも下げた。１位はジョン・ラーム（スペイン）。 （時事）
松山英樹、２１位変わらず 男子ゴルフ世界ランク
2023年04月17日18時07分
男子ゴルフの最新世界ランキングが１６日付で発表され、松山英樹は前週と変わらず２１位だった。比嘉一貴は８７位、星野陸也は１３３位、金谷拓実は１４２位でいずれも下げた。１位はジョン・ラーム（スペイン）。 （時事）
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