東京六大学野球春季リーグ戦第２週第２日は１７日、神宮球場で２回戦２試合が行われ、早大が東大を１４―１で下し、連勝で勝ち点１とした。法大は立大を２―１で破り、１勝１分け。

早大は六回に中村将（４年、鳥栖）の犠飛で勝ち越し、七、八回には集中打で５点ずつ挙げた。法大は四回に内海貴（４年、横浜）が先制２ランを放ち、篠木（３年、木更津総合）が１失点完投で今季２勝目。