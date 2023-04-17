法人向けの営業支援サービスなどを手掛けるスタジアム（東京都港区、太田靖宏社長）が２６日、東証グロース市場に上場する。発行価格は２５７０円。公募と第三者割当増資で約２億８０００万円の調達を見込み、資金はサービス拡販に向けた人材の採用やオフィス増床、借入金の返済などに充てる。