〔新規公開〕スタジアム、２６日に東証グロース上場 法人向け営業支援サービス
2023年04月17日17時32分
法人向けの営業支援サービスなどを手掛けるスタジアム（東京都港区、太田靖宏社長）が２６日、東証グロース市場に上場する。発行価格は２５７０円。公募と第三者割当増資で約２億８０００万円の調達を見込み、資金はサービス拡販に向けた人材の採用やオフィス増床、借入金の返済などに充てる。
〔新規公開〕スタジアム、２６日に東証グロース上場 法人向け営…
2023年04月17日17時32分
法人向けの営業支援サービスなどを手掛けるスタジアム（東京都港区、太田靖宏社長）が２６日、東証グロース市場に上場する。発行価格は２５７０円。公募と第三者割当増資で約２億８０００万円の調達を見込み、資金はサービス拡販に向けた人材の採用やオフィス増床、借入金の返済などに充てる。
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