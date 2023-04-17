国内では１７日、新たに３３７９人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の月曜日と比べ約２００人増えた。新たな死者は２３人、重症者は５７人で前日から１人減った。



【詳報】新型コロナウイルス 国内の状況

東京都では、新たに４７４人の感染を確認。１日当たりの新規感染者は前週の月曜日と比べ１６人増えた。新たな死者は１人。都基準による重症者は前日比１人増の６人だった。