日英外相、安保協力を深化
2023年04月17日16時22分
林芳正外相は１７日、長野県軽井沢町で英国のクレバリー外相と会談した。両外相は、自衛隊と英軍が相手国を訪問する際の法的地位などを定めた円滑化協定（ＲＡＡ）の早期発効に向けた連携を確認し、安全保障協力を深めることで一致した。
日英外相、安保協力を深化
2023年04月17日16時22分
林芳正外相は１７日、長野県軽井沢町で英国のクレバリー外相と会談した。両外相は、自衛隊と英軍が相手国を訪問する際の法的地位などを定めた円滑化協定（ＲＡＡ）の早期発効に向けた連携を確認し、安全保障協力を深めることで一致した。
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