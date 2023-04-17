アクト・イースト政策
2023年04月17日15時31分
アクト・イースト政策 東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）加盟国や東アジア各国との経済連携強化を目指すインドの外交方針。２０１４年に発足したモディ政権が打ち出した。１７年には同政策の下、東南アジアへの結節点となる印北東部における日印間の協力拡大を目的とした会議「アクト・イースト・フォーラム」が発足した。（時事）
アクト・イースト政策
2023年04月17日15時31分
アクト・イースト政策 東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）加盟国や東アジア各国との経済連携強化を目指すインドの外交方針。２０１４年に発足したモディ政権が打ち出した。１７年には同政策の下、東南アジアへの結節点となる印北東部における日印間の協力拡大を目的とした会議「アクト・イースト・フォーラム」が発足した。（時事）
こんな記事も
時事ワード解説
アクト・イースト政策(04/17 15:31)
チャットＧＰＴ(04/17 14:59)
岩井姉妹(04/16 19:08)
持続可能な航空燃料（ＳＡＦ）(04/15 15:15)
ＡＴ１債(04/14 22:19)
木星氷衛星探査計画(04/14 21:26)
飽和潜水(04/14 18:04)
Ｊアラートとエムネット(04/13 17:46)
木星氷衛星探査計画(04/13 15:14)
新規株式公開（ＩＰＯ）(04/13 15:11)
熊本地震(04/13 14:06)
北アイルランド紛争(04/12 14:45)
生活保護基準引き下げ(04/12 14:14)
ＩＲ(04/12 07:17)
木星の四大衛星(04/11 05:19)
北アイルランド和平合意(04/09 14:43)
英領北アイルランド(04/09 14:42)
ドイツの脱原発(04/08 15:03)
ＵＨ６０ＪＡヘリコプター(04/06 20:18)
トルコ大地震(04/06 14:55)
同志国(04/05 18:05)
北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）(04/04 14:35)
株価純資産倍率（ＰＢＲ）(04/01 14:35)
環太平洋連携協定（ＴＰＰ）(03/31 19:47)
こども家庭庁(03/31 15:30)
大陪審(03/31 07:23)
特別当座預金制度(03/30 18:44)
カルテル(03/30 15:07)
フィンランド(03/30 14:53)
民主主義サミット(03/30 14:24)