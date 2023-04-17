アクト・イースト政策 東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）加盟国や東アジア各国との経済連携強化を目指すインドの外交方針。２０１４年に発足したモディ政権が打ち出した。１７年には同政策の下、東南アジアへの結節点となる印北東部における日印間の協力拡大を目的とした会議「アクト・イースト・フォーラム」が発足した。（時事）