セ・リーグ公示（１７日） プロ野球
2023年04月17日15時12分
【出場選手登録抹消】▽ＤｅＮＡ・平良拳太郎投手▽阪神・森下翔太外野手▽巨人・赤星優志投手、梶谷隆幸外野手（再登録は２７日以降）
セ・リーグ公示（１７日） プロ野球
2023年04月17日15時12分
【出場選手登録抹消】▽ＤｅＮＡ・平良拳太郎投手▽阪神・森下翔太外野手▽巨人・赤星優志投手、梶谷隆幸外野手（再登録は２７日以降）
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