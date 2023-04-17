チャットＧＰＴ
2023年04月17日14時59分
チャットＧＰＴ 米新興企業オープンＡＩが開発した、対話型の人工知能（ＡＩ）で、２０２２年１１月に公開された。インターネット上の文章などを大量に機械学習することで、人間と会話をしているような自然な文章を生成できる。
技術的な専門知識がない人でもＡＩを動かすことができる利便性がある一方、著作権侵害や個人情報保護などに課題が指摘される。イタリアが利用を禁止するなど、欧米で脅威と見なす動きもある。
チャットＧＰＴ
2023年04月17日14時59分
チャットＧＰＴ 米新興企業オープンＡＩが開発した、対話型の人工知能（ＡＩ）で、２０２２年１１月に公開された。インターネット上の文章などを大量に機械学習することで、人間と会話をしているような自然な文章を生成できる。
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