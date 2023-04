ダラス--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 長年にわたって女性の教育および起業家精神を支持してきたメアリー・ケイ株式会社は、第3回ワールド・シリーズ・オブ・イノベーション(WSI)チャレンジの上位3社を発表しました。このチャレンジは、ネットワーク・フォー・ティーチング・アントレプレナーシップ(NFTE)と協力して行ったものです。この世界大会では、13から24歳までの若者が、国連の持続可能な開発目標(SDGs)の推進の一環として、地域、国内、または国際規模で世界の主要課題の解決に向けて批判的思考スキルを活用することを促進しています。

Mary Kay Inc. announced the top 3 winners of its third annual Network for Teaching Entrepreneurship World Series of Innovation Challenge. Winning teams are Angel Gear, Saving the Superstars of the Global Ecosystem, and Reversify. (Graphic: Mary Kay Inc.)