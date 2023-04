ロサンゼルス--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- グラフィックゲーミングキーボードを専門とする周辺機器ブランドのHigroundと、格闘ゲームのジャンルでその地位を確立しているフランチャイズのストリートファイター™ が、格闘ゲームを取り巻くコミュニティの熱い応援と末長い繁栄を祝い、コラボレーションを発表します。このコレクションは、Higroundのウェブサイトで、4月19日午後12時(太平洋標準時)より予約注文できます。

The Akuma Blue Gi Summit 65 features ninja-print lettering and is available worldwide. (Photo: Business Wire)