熊本で震度３
2023年04月17日00時58分
１７日午前０時４５分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震があり、熊本市などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ、地震の規模（マグニチュード）は３．５と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝熊本市、宇土市、宇城市。
熊本で震度３
2023年04月17日00時58分
１７日午前０時４５分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震があり、熊本市などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ、地震の規模（マグニチュード）は３．５と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝熊本市、宇土市、宇城市。
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