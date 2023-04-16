先進７カ国（Ｇ７）気候・エネルギー・環境相会合は１６日、電気自動車（ＥＶ）向け電池などに必要な重要鉱物の安定調達に向けた「行動計画」を採択した。Ｇ７で総額１３０億ドル規模（約１兆７０００億円）の財政支援を講じ、リチウムやコバルトなどの採掘から製錬、加工に至るサプライチェーン（供給網）を強化する。