重要鉱物調達に１．７兆円 Ｇ７、行動計画を採択
2023年04月16日20時38分
先進７カ国（Ｇ７）気候・エネルギー・環境相会合は１６日、電気自動車（ＥＶ）向け電池などに必要な重要鉱物の安定調達に向けた「行動計画」を採択した。Ｇ７で総額１３０億ドル規模（約１兆７０００億円）の財政支援を講じ、リチウムやコバルトなどの採掘から製錬、加工に至るサプライチェーン（供給網）を強化する。
重要鉱物調達に１．７兆円 Ｇ７、行動計画を採択
2023年04月16日20時38分
先進７カ国（Ｇ７）気候・エネルギー・環境相会合は１６日、電気自動車（ＥＶ）向け電池などに必要な重要鉱物の安定調達に向けた「行動計画」を採択した。Ｇ７で総額１３０億ドル規模（約１兆７０００億円）の財政支援を講じ、リチウムやコバルトなどの採掘から製錬、加工に至るサプライチェーン（供給網）を強化する。
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