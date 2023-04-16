５月に日韓財務相会談 関係改善受け７年ぶり
2023年04月16日20時11分
【ソウル時事】韓国企画財政省は１６日、日韓財務相会談を５月に行うことで、両国が合意したと明らかにした。２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議に出席するため米ワシントンを訪問していた鈴木俊一財務相と、韓国の秋慶鎬・経済副首相兼企画財政相が１３日に現地で会い、会談実現で一致した。
５月に日韓財務相会談 関係改善受け７年ぶり
2023年04月16日20時11分
【ソウル時事】韓国企画財政省は１６日、日韓財務相会談を５月に行うことで、両国が合意したと明らかにした。２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議に出席するため米ワシントンを訪問していた鈴木俊一財務相と、韓国の秋慶鎬・経済副首相兼企画財政相が１３日に現地で会い、会談実現で一致した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル