千葉Ｊが東地区優勝 バスケットＢリーグ
2023年04月16日19時59分
バスケットボール男子のＢリーグ１部は１６日、各地で行われ、千葉Ｊが北海道を８０―５４で下して４７勝６敗とし、２季連続４度目の東地区優勝を決めた。
千葉Ｊが東地区優勝 バスケットＢリーグ
2023年04月16日19時59分
バスケットボール男子のＢリーグ１部は１６日、各地で行われ、千葉Ｊが北海道を８０―５４で下して４７勝６敗とし、２季連続４度目の東地区優勝を決めた。
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