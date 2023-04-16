バレーボールのＶリーグ１部（Ｖ１）プレーオフは１６日、愛知・スカイホール豊田で男子ファイナル４の最終戦が行われ、２３日の決勝は名古屋とサントリーの対戦に決まった。

名古屋はパナソニックを３―１で下し、２勝１敗。パナソニックは１勝２敗で敗退した。既に決勝進出を決めていたサントリーは、堺に３―２で勝って３連勝で終えた。