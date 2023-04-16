岩井姉妹 ２００２年７月５日生まれの双子姉妹、岩井明愛と千怜。埼玉県出身で、ともに８歳でゴルフを始めた。埼玉栄高を経て、２１年６月の最終プロテストで姉の明愛が３位、妹の千怜は９位でそろって合格した。

２２年は千怜が８月にＮＥＣ軽井沢７２でツアー初優勝。翌週のＣＡＴレディースも制した。明愛は１０月の富士通レディースで古江彩佳と優勝を争って１打差の２位。今季は２人とも初めてシード選手としてプレーしている。