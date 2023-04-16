東京、新たに８９１人感染 前週比６５人減―新型コロナ
2023年04月16日17時20分
東京都は１６日、新たに８９１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の日曜日と比べ６５人減少した。新たな死者は１人。都基準による重症者は前日と同じ５人だった。
東京、新たに８９１人感染 前週比６５人減―新型コロナ
2023年04月16日17時20分
東京都は１６日、新たに８９１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の日曜日と比べ６５人減少した。新たな死者は１人。都基準による重症者は前日と同じ５人だった。
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