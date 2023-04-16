国内では１６日、新たに６９９０人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の日曜日と比べ約２０人減った。新たな死者は９人、重症者は５８人で前日から５人増えた。



＜新型コロナウイルス最新情報＞

東京都では、新たに８９１人の感染が確認された。新規感染者は前週の日曜日と比べ６５人減少した。新たな死者は１人。都基準による重症者は前日と同じ５人だった。