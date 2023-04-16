岩井明、史上初の双子Ｖ 逆転で初優勝―女子ゴルフ
2023年04月16日15時27分
【女子ゴルフ・ＫＫＴ杯バンテリン・レディースオープン】最終日（１６日、熊本空港ＣＣ、６５２３ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝１８００万円）
岩井明愛が７２で回り、通算７アンダーでツアー初優勝を果たした。首位と１打差の２位から逆転した。岩井明は、昨年ツアー２勝を挙げた岩井千怜の双子の姉。姉妹がともに優勝したのは福島晃子と浩子、堀奈津佳と琴音に続く３組目で、双子では初めて。
岩井明、史上初の双子Ｖ 逆転で初優勝―女子ゴルフ
2023年04月16日15時27分
【女子ゴルフ・ＫＫＴ杯バンテリン・レディースオープン】最終日（１６日、熊本空港ＣＣ、６５２３ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝１８００万円）
岩井明愛が７２で回り、通算７アンダーでツアー初優勝を果たした。首位と１打差の２位から逆転した。岩井明は、昨年ツアー２勝を挙げた岩井千怜の双子の姉。姉妹がともに優勝したのは福島晃子と浩子、堀奈津佳と琴音に続く３組目で、双子では初めて。
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