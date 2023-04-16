プロ野球速報 （１６日）
2023年04月16日15時05分
＜セ＞
阪 神 １－２ ＤｅＮ（４回裏、横浜）
巨 人 ２－５ 中 日（３回裏、バンテリンドームナゴヤ）
ヤクル ５－１ 広 島（５回表、マツダスタジアム）
＜パ＞
西 武 ２－０ 日ハム（７回表、エスコンフィールド）
ソフト ２－２ 楽 天（６回表、楽天モバイルパーク宮城）
オリッ １－１ ロッテ（４回表、ゾゾマリン）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （１６日）
2023年04月16日15時05分
＜セ＞
阪 神 １－２ ＤｅＮ（４回裏、横浜）
巨 人 ２－５ 中 日（３回裏、バンテリンドームナゴヤ）
ヤクル ５－１ 広 島（５回表、マツダスタジアム）
＜パ＞
西 武 ２－０ 日ハム（７回表、エスコンフィールド）
ソフト ２－２ 楽 天（６回表、楽天モバイルパーク宮城）
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