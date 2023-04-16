＜セ＞

阪 神 １－２ ＤｅＮ（終了、横浜）

巨 人 ５－７ 中 日（終了、バンテリンドームナゴヤ）

ヤクル ５－７ 広 島（終了、マツダスタジアム）

＜パ＞

西 武 ６－２ 日ハム（終了、エスコンフィールド）

ソフト ６－３ 楽 天（終了、楽天モバイルパーク宮城）

オリッ ２－１ ロッテ（終了、ゾゾマリン）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ