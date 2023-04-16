プロ野球速報 （１６日）
2023年04月16日17時40分
＜セ＞
阪 神 １－２ ＤｅＮ（終了、横浜）
巨 人 ５－７ 中 日（終了、バンテリンドームナゴヤ）
ヤクル ５－７ 広 島（終了、マツダスタジアム）
＜パ＞
西 武 ６－２ 日ハム（終了、エスコンフィールド）
ソフト ６－３ 楽 天（終了、楽天モバイルパーク宮城）
オリッ ２－１ ロッテ（終了、ゾゾマリン）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （１６日）
2023年04月16日17時40分
＜セ＞
阪 神 １－２ ＤｅＮ（終了、横浜）
巨 人 ５－７ 中 日（終了、バンテリンドームナゴヤ）
ヤクル ５－７ 広 島（終了、マツダスタジアム）
＜パ＞
西 武 ６－２ 日ハム（終了、エスコンフィールド）
ソフト ６－３ 楽 天（終了、楽天モバイルパーク宮城）
オリッ ２－１ ロッテ（終了、ゾゾマリン）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
こんな記事も
野球
西武のエンス、持ち味発揮 プロ野球(04/16 18:25)
復活平良、自在の投球 消えた恐怖心―プロ野球・ＤｅＮＡ(04/16 18:08)
プロ野球・ひとこと(04/16 17:56)
セ・リーグチーム成績表 （１６日現在）(04/16 17:54)
セ・リーグ個人投手成績 （１６日現在）(04/16 17:50)
セ・リーグ個人打撃成績 （１６日現在）(04/16 17:48)
セ・リーグ個人別本塁打成績 （１６日現在）(04/16 17:48)
中日がカード勝ち越し プロ野球・中日―巨人(04/16 17:43)
プロ野球速報 （１６日）(04/16 17:40)
プロ野球速報 （１６日）(04/16 17:39)
広島、５点差逆転 プロ野球・広島―ヤクルト(04/16 17:36)
宮城が２勝目 プロ野球・ロッテ―オリックス(04/16 17:20)
パ・リーグ個人投手成績 （１６日現在）(04/16 17:09)
ソフトバンク逆転勝ち プロ野球・楽天―ソフトバンク(04/16 17:08)
パ・リーグチーム成績表 （１６日現在）(04/16 17:08)
パ・リーグ個人打撃成績 （１６日現在）(04/16 17:07)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （１６日現在）(04/16 17:07)
ＤｅＮＡが３連勝 プロ野球・ＤｅＮＡ―阪神(04/16 16:42)
西武、効果的に加点 プロ野球・日本ハム―西武(04/16 16:34)
日本選手の成績（１５日） 米大リーグ(04/16 16:31)
米大リーグ試合結果（１５日）(04/16 16:21)
岸が２０００奪三振 プロ野球・楽天(04/16 15:50)
大谷２安打１打点 菊池２勝目、藤浪は初勝利ならず―米大リーグ(04/16 14:54)
カブスの鈴木、好機で三振 米大リーグ(04/16 14:46)
１５日の日本選手 米大リーグ(04/16 14:12)
湯浅、疲労で登録抹消 プロ野球・阪神(04/16 13:16)
パ・リーグ公示（１６日） プロ野球(04/16 12:33)
セ・リーグ公示（１６日） プロ野球(04/16 12:32)
アスレチックスの藤浪、直球に手応え 米大リーグ(04/16 11:04)
吉田、指名打者で復帰へ 米大リーグ(04/16 10:52)