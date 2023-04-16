【北京、台北時事】中国の気象観測衛星が１６日午前（日本時間同）、打ち上げられた。中国当局は打ち上げが成功したと発表した。衛星を載せていたロケットの残骸が台湾北部沖に落下する可能性があり、中国は既に空と海に航行禁止措置を設定。中国は台湾周辺での軍事演習を１０日に終えたばかり。