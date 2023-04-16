▽エンゼルス・大谷 レッドソックス戦に３番指名打者で出場し、六回に適時打を放つなど４打数２安打１打点。打率３割１分３厘。

▽アスレチックス・藤浪 メッツ戦に先発し、６回３分の０を投げて２本塁打を含む４安打３失点、５奪三振、３四死球で今季３敗目（０勝）。防御率１１．３７。

▽ブルージェイズ・菊池 レイズ戦に先発し、６回を投げて１本塁打を含む４安打１失点、９奪三振、１四球で今季２勝目（０敗）。防御率４．７０。（時事）