渡辺、途中出場で３得点 ネッツ黒星スタート―ＮＢＡプレーオフ
2023年04月16日08時49分
【フィラデルフィア時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）は１５日、各地でプレーオフ１回戦（７回戦制）が始まり、ネッツの渡辺雄太は敵地フィラデルフィアでの７６ｅｒｓ戦に途中出場し、約５分のプレーで３得点、１リバウンドだった。東カンファレンス第６シードのネッツは、第３シードの７６ｅｒｓに１０１―１２１で敗れた。
渡辺、途中出場で３得点 ネッツ黒星スタート―ＮＢＡプレーオフ
2023年04月16日08時49分
【フィラデルフィア時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）は１５日、各地でプレーオフ１回戦（７回戦制）が始まり、ネッツの渡辺雄太は敵地フィラデルフィアでの７６ｅｒｓ戦に途中出場し、約５分のプレーで３得点、１リバウンドだった。東カンファレンス第６シードのネッツは、第３シードの７６ｅｒｓに１０１―１２１で敗れた。
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