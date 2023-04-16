【ハルツーム・ロイター時事】スーダンで起きた正規軍と準軍事組織「即応支援部隊（ＲＳＦ）」の衝突で、同国の医師連合は１５日、少なくとも２５人が死亡し、１８３人が負傷したと明らかにした。犠牲者が民間人かどうかは不明。