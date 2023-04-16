米大統領が帰国
2023年04月16日05時07分
【ワシントン時事】バイデン米大統領は１５日、英領北アイルランドとアイルランドへの訪問を終えて帰国した。
米大統領が帰国
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ウォール・ストリート・ジャーナル