札幌で桜開花、記録更新
2023年04月15日18時13分
札幌管区気象台（札幌市）は１５日、敷地内にある桜（ソメイヨシノ）の標本木が開花したと発表した。観測史上最も早かった２００８年の４月２１日を大幅に更新し、昨年より８日、平年より１６日早かった。
札幌で桜開花、記録更新
2023年04月15日18時13分
札幌管区気象台（札幌市）は１５日、敷地内にある桜（ソメイヨシノ）の標本木が開花したと発表した。観測史上最も早かった２００８年の４月２１日を大幅に更新し、昨年より８日、平年より１６日早かった。
こんな記事も
社会用語
社会
石炭火力廃止、ＥＶ導入で隔たり 「１．５度目標」具体策で調整―Ｇ７閣僚会合(04/15 19:53)
「自分ならこう撮る」北野監督 新作「首」で会見、秋公開(04/15 19:38)
「選挙中の暴挙に怒り」 首相遊説先で爆発物―和歌山知事ら(04/15 19:27)
不明親族宅に灯油、ガソリン 青森５人死亡火災―県警(04/15 19:21)
首相演説会場で爆発物 岸田氏は避難し無事―投げ込んだ２４歳男逮捕、威力業務妨害容疑・和歌山(04/15 19:13)
「飽和潜水」阻む悪天候 海荒れ、再開断念―陸自ヘリ事故(04/15 19:12)
男確保後、大きな音 「一体何が」現場混乱―和歌山・雑賀崎漁港(04/15 19:05)
現場緊迫、県警へ首相避難 演説直前に爆発物―和歌山(04/15 18:45)
「離れろ！」広がる白煙 よぎる元首相銃撃―会場に響く悲鳴・和歌山(04/15 18:35)
政府、サミットへ警備徹底(04/15 18:19)
札幌で桜開花、記録更新(04/15 18:13)
新入生が教訓継承 被災の東海大で追悼式―熊本地震７年(04/15 17:28)
東京、新たに１１９７人感染 前週比６４人減―新型コロナ(04/15 17:01)
海外メディアも速報 岸田首相演説会場の爆発(04/15 15:03)
エンゼルス大谷選手「かぶと」姿に感動 工房職人ら、注文も急増―鹿児島(04/15 13:38)
遺族「涙出ない日ない」 息子の無念思い、安全訴え―知床観光船事故から１年(04/15 13:31)
飽和潜水の再開難航 悪天候で実施できず―陸自ヘリか、複数人影(04/15 12:56)
復興拠点の避難指示、すべて解除へ 飯舘村、５月１日に―１．８６平方キロメートル・福島(04/15 12:22)
温室ガス、削減上積み議論 「３５年に６０％減」で調整―Ｇ７閣僚会合が開幕(04/15 11:43)
広島サミット、警備本格化 １５日からＧ７閣僚会合―サイバー攻撃やテロ警戒・警察庁(04/15 07:11)
買い取り店に強盗、男逃走 ガラス割り時計奪う―警視庁(04/14 23:11)
ガーシー容疑者の動画制作関与か ドバイから帰国の男逮捕―警視庁(04/14 22:24)
慰霊の火ともす竹灯籠 益城町の復興施設―熊本地震７年(04/14 21:43)
「ジャニー氏から性被害」 元ジャニーズが公表(04/14 21:35)
木星衛星探査機、打ち上げ 地球外生命の手掛かり探る―欧州主導、日本も機器で協力(04/14 21:26)
国内感染、新たに８３５１人 前週比５０人増―新型コロナ(04/14 20:38)
北朝鮮、人権状況悪化続く 「圧力と関与」で改善訴え―国連当局者(04/14 20:34)
「経済潤う」「治安に不安」 ＩＲ認定に賛否の声―大阪(04/14 20:34)
「飽和潜水」捜索中止 機材トラブル、早期再開目指す―陸自ヘリ事故・沖縄(04/14 20:03)
生活保護減額を容認 受給者ら逆転敗訴、初の高裁判決―大阪(04/14 19:51)