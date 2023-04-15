巨人、３連敗で止める プロ野球・中日―巨人
2023年04月15日17時49分
巨人が連敗を３で止めた。二回に中山の中前打とグリフィンの犠飛で２点を先取し、四回は大城卓がソロ。九回には岡本和の２点二塁打などで３点を加えた。グリフィンは六回途中２失点で２勝目。救援陣も好投した。中日は３連勝ならず。
巨人、３連敗で止める プロ野球・中日―巨人
2023年04月15日17時49分
巨人が連敗を３で止めた。二回に中山の中前打とグリフィンの犠飛で２点を先取し、四回は大城卓がソロ。九回には岡本和の２点二塁打などで３点を加えた。グリフィンは六回途中２失点で２勝目。救援陣も好投した。中日は３連勝ならず。
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