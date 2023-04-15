▽デンカＳ

アルビレックス新潟 ３ ０―２ ２ アビスパ福岡

勝点１２ ３―０ 勝点１４

▽得点者【新】伊藤(3)(4)(5)（４７分、９３分＋、９５分＋）

【福】紺野(1)＝ＰＫ（１７分）小田(1)（３２分）

▽観衆 １６６９２人

（注）＋はロスタイム