Ｊ１リーグ戦第８節・新潟―福岡
2023年04月15日17時18分
▽デンカＳ
アルビレックス新潟 ３ ０―２ ２ アビスパ福岡
勝点１２ ３―０ 勝点１４
▽得点者【新】伊藤(3)(4)(5)（４７分、９３分＋、９５分＋）
【福】紺野(1)＝ＰＫ（１７分）小田(1)（３２分）
▽観衆 １６６９２人
（注）＋はロスタイム
Ｊ１リーグ戦第８節・新潟―福岡
2023年04月15日17時18分
▽デンカＳ
アルビレックス新潟 ３ ０―２ ２ アビスパ福岡
勝点１２ ３―０ 勝点１４
▽得点者【新】伊藤(3)(4)(5)（４７分、９３分＋、９５分＋）
【福】紺野(1)＝ＰＫ（１７分）小田(1)（３２分）
▽観衆 １６６９２人
（注）＋はロスタイム
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