名古屋が逃げ切る Ｊリーグ・川崎―名古屋
2023年04月15日17時17分
名古屋が逃げ切った。自陣で粘り強く耐え、カウンターからユンカーが先制点。前半終了間際にはマテウスがＦＫを直接決め、後半は１失点でしのいだ。川崎は前半ミスが目立ち、流れをつかめず。終盤の追い上げも実らなかった。
名古屋が逃げ切る Ｊリーグ・川崎―名古屋
2023年04月15日17時17分
名古屋が逃げ切った。自陣で粘り強く耐え、カウンターからユンカーが先制点。前半終了間際にはマテウスがＦＫを直接決め、後半は１失点でしのいだ。川崎は前半ミスが目立ち、流れをつかめず。終盤の追い上げも実らなかった。
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