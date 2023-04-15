名古屋が逃げ切った。自陣で粘り強く耐え、カウンターからユンカーが先制点。前半終了間際にはマテウスがＦＫを直接決め、後半は１失点でしのいだ。川崎は前半ミスが目立ち、流れをつかめず。終盤の追い上げも実らなかった。