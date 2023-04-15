国内では１５日、新たに８５５０人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は１週間前と比べ約７０人増えた。新たな死者は９人、重症者は５３人で前日から１０人減った。



＜新型コロナウイルス最新情報＞

東京都では、新たに１１９７人の感染が確認された。新規感染者は前週の土曜日と比べ６４人減少した。新たな死者は１人。都基準による重症者は前日比１人増の５人だった。