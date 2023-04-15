松野官房長官、要人警護徹底を指示
2023年04月15日15時02分
松野官房長官、要人警護徹底を指示
2023年04月15日15時02分
関連記事
こんな記事も
政治用語
政治
岸田首相遊説先で爆発音 筒状の物投げ込まれる―避難し無事、２４歳男逮捕―和歌山市雑賀崎漁港(04/15 15:18)
海外メディアも速報 岸田首相演説会場の爆発(04/15 15:03)
松野官房長官、要人警護徹底を指示(04/15 15:02)
岸田首相「心配かけた、選挙やり通す」 避難後に遊説続行(04/15 13:48)
自民党の茂木幹事長「暴挙を強く非難」 岸田首相の遊説先での爆発音事件(04/15 12:54)
北朝鮮ミサイルの即時共有議論 日米韓が防衛実務者協議(04/15 12:32)
首相動静（４月１５日）(04/15 10:26)
札幌市長とＪＯＣ会長、１７日会談 ３４年以降も視野に議論か―冬季五輪招致(04/15 07:21)
北朝鮮ミサイル、自衛隊の迎撃に現実味 技術向上で「困難」の見方も(04/15 07:14)
地盤や依存症に根強い懸念 ＩＲ認定で対策急務―大阪(04/15 07:13)
衆参補選、首相解散戦略を左右 負け越しで求心力低下も(04/15 07:11)
日本との協調に意欲 アフリカ開発で―仏担当相(04/15 06:42)
北方領土上陸阻止へ軍事演習 ウクライナ侵攻下、日米けん制―ロシア(04/14 23:32)
溝手顕正氏が死去、８０歳 元国家公安委員長(04/14 22:48)
首相動静（４月１４日）(04/14 22:04)
「経済潤う」「治安に不安」 ＩＲ認定に賛否の声―大阪(04/14 20:34)
市区長・議員選、１６日告示 統一選後半戦(04/14 20:34)
原油価格安定へ連携 岸田首相、ＵＡＥ閣僚と会談(04/14 20:18)
拉致問題は「解決済み」 北朝鮮、日本の外交青書批判(04/14 20:12)
陸自ヘリの引き揚げ検討 岸田首相「事故原因を早期究明」(04/14 19:29)
日韓安保対話、５年ぶり開催へ １７日にソウルで(04/14 18:27)
北海道２町で不具合 Ｊアラート伝達できず―総務省消防庁(04/14 18:26)
松野官房長官、安保理行動できず「遺憾」(04/14 17:21)
マイナ法改正案、審議入り 利用範囲を拡大―衆院(04/14 16:14)
参院選挙制度、専門委が説明聴取(04/14 16:09)
国家公務員、月給引き上げか ２４日から民間給与調査―人事院(04/14 16:07)
立民代表、維新は共闘再開を(04/14 14:11)
チャットＧＰＴ「規制考えない」 衆院内閣委で松野官房長官(04/14 12:43)
花粉症対策、６月に取りまとめ スギ伐採・植え替え促進―政府(04/14 12:33)
破壊措置命令、明言避ける 北朝鮮ミサイルで防衛相(04/14 11:52)