プロ野球速報 （１５日）
2023年04月15日16時29分
＜セ＞
阪 神 － ＤｅＮ（雨天中止、横浜）
巨 人 ３－２ 中 日（７回表、バンテリンドームナゴヤ）
ヤクル ４－２ 広 島（６回裏、マツダスタジアム）
＜パ＞
西 武 ９－０ 日ハム（６回裏、エスコンフィールド）
ソフト － 楽 天（雨天中止、楽天モバイルパーク宮城）
オリッ － ロッテ（雨天中止、ゾゾマリン）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （１５日）
2023年04月15日16時29分
＜セ＞
阪 神 － ＤｅＮ（雨天中止、横浜）
巨 人 ３－２ 中 日（７回表、バンテリンドームナゴヤ）
ヤクル ４－２ 広 島（６回裏、マツダスタジアム）
＜パ＞
西 武 ９－０ 日ハム（６回裏、エスコンフィールド）
ソフト － 楽 天（雨天中止、楽天モバイルパーク宮城）
オリッ － ロッテ（雨天中止、ゾゾマリン）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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