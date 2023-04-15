北朝鮮ミサイルの即時共有議論 日米韓が防衛実務者協議
2023年04月15日12時32分
【ワシントン時事】日米韓３カ国の局長級による防衛実務者協議が１４日、ワシントンで開かれ、北朝鮮のミサイル発射情報の即時共有に向けた作業の継続を確認した。北朝鮮がミサイル開発を着々と進める中、日米韓の連携強化を打ち出した。
北朝鮮ミサイルの即時共有議論 日米韓が防衛実務者協議
2023年04月15日12時32分
【ワシントン時事】日米韓３カ国の局長級による防衛実務者協議が１４日、ワシントンで開かれ、北朝鮮のミサイル発射情報の即時共有に向けた作業の継続を確認した。北朝鮮がミサイル開発を着々と進める中、日米韓の連携強化を打ち出した。
関連記事
こんな記事も
政治用語
政治
岸田首相遊説先で爆発音 筒状の物投げ込まれる―避難し無事、２４歳男逮捕―和歌山市雑賀崎漁港(04/15 15:18)
海外メディアも速報 岸田首相演説会場の爆発(04/15 15:03)
松野官房長官、要人警護徹底を指示(04/15 15:02)
岸田首相「心配かけた、選挙やり通す」 避難後に遊説続行(04/15 13:48)
自民党の茂木幹事長「暴挙を強く非難」 岸田首相の遊説先での爆発音事件(04/15 12:54)
北朝鮮ミサイルの即時共有議論 日米韓が防衛実務者協議(04/15 12:32)
首相動静（４月１５日）(04/15 10:26)
札幌市長とＪＯＣ会長、１７日会談 ３４年以降も視野に議論か―冬季五輪招致(04/15 07:21)
北朝鮮ミサイル、自衛隊の迎撃に現実味 技術向上で「困難」の見方も(04/15 07:14)
地盤や依存症に根強い懸念 ＩＲ認定で対策急務―大阪(04/15 07:13)
衆参補選、首相解散戦略を左右 負け越しで求心力低下も(04/15 07:11)
日本との協調に意欲 アフリカ開発で―仏担当相(04/15 06:42)
北方領土上陸阻止へ軍事演習 ウクライナ侵攻下、日米けん制―ロシア(04/14 23:32)
溝手顕正氏が死去、８０歳 元国家公安委員長(04/14 22:48)
首相動静（４月１４日）(04/14 22:04)
「経済潤う」「治安に不安」 ＩＲ認定に賛否の声―大阪(04/14 20:34)
市区長・議員選、１６日告示 統一選後半戦(04/14 20:34)
原油価格安定へ連携 岸田首相、ＵＡＥ閣僚と会談(04/14 20:18)
拉致問題は「解決済み」 北朝鮮、日本の外交青書批判(04/14 20:12)
陸自ヘリの引き揚げ検討 岸田首相「事故原因を早期究明」(04/14 19:29)
日韓安保対話、５年ぶり開催へ １７日にソウルで(04/14 18:27)
北海道２町で不具合 Ｊアラート伝達できず―総務省消防庁(04/14 18:26)
松野官房長官、安保理行動できず「遺憾」(04/14 17:21)
マイナ法改正案、審議入り 利用範囲を拡大―衆院(04/14 16:14)
参院選挙制度、専門委が説明聴取(04/14 16:09)
国家公務員、月給引き上げか ２４日から民間給与調査―人事院(04/14 16:07)
立民代表、維新は共闘再開を(04/14 14:11)
チャットＧＰＴ「規制考えない」 衆院内閣委で松野官房長官(04/14 12:43)
花粉症対策、６月に取りまとめ スギ伐採・植え替え促進―政府(04/14 12:33)
破壊措置命令、明言避ける 北朝鮮ミサイルで防衛相(04/14 11:52)