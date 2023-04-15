北朝鮮ミサイルの即時共有議論 日米韓が防衛実務者協議
2023年04月15日12時32分
【ワシントン時事】日米韓３カ国の局長級による防衛実務者協議が１４日、ワシントンで開かれ、北朝鮮のミサイル発射情報の即時共有に向けた作業の継続を確認した。北朝鮮がミサイル開発を着々と進める中、日米韓の連携強化を打ち出した。
北朝鮮ミサイルの即時共有議論 日米韓が防衛実務者協議
2023年04月15日12時32分
【ワシントン時事】日米韓３カ国の局長級による防衛実務者協議が１４日、ワシントンで開かれ、北朝鮮のミサイル発射情報の即時共有に向けた作業の継続を確認した。北朝鮮がミサイル開発を着々と進める中、日米韓の連携強化を打ち出した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル