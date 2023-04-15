セ・リーグ公示（１５日） プロ野球
2023年04月15日12時24分
【出場選手登録】▽ヤクルト・高梨裕稔投手▽広島・矢野雅哉内野手
【同抹消】▽ＤｅＮＡ・ガゼルマン投手▽広島・大瀬良大地投手、中村祐太投手（再登録は２５日以降）
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