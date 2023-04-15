ウクライナ東部ドネツク州スラビャンスクで１４日夕、ロシア軍によるとみられる攻撃で集合住宅が大きく崩壊し、少なくとも８人が死亡、２１人が負傷した。現地メディアが伝えた。

犠牲者の１人は２歳の男児。救出時に生存していたものの、救急車の中で息を引き取ったという。負傷者には１４歳の少女も含まれる。

キリレンコ知事が通信アプリ「テレグラム」で明らかにしたところでは、ロシアのミサイル不足を背景に、地対空ミサイル「Ｓ３００」が地上攻撃に使われた可能性がある。転用されたＳ３００の精度は他のミサイルに比べ劣ると考えられている。