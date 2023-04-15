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集合住宅に攻撃、幼児ら８人死亡　精度劣るミサイルか―ウクライナ

2023年04月15日05時57分

【図解】ウクライナ東部スラビャンスク

【図解】ウクライナ東部スラビャンスク

  • １４日、ウクライナ東部ドネツク州スラビャンスクで、ロシア軍によるとみられる攻撃で崩壊した集合住宅（ＥＰＡ時事）

　ウクライナ東部ドネツク州スラビャンスクで１４日夕、ロシア軍によるとみられる攻撃で集合住宅が大きく崩壊し、少なくとも８人が死亡、２１人が負傷した。現地メディアが伝えた。
　犠牲者の１人は２歳の男児。救出時に生存していたものの、救急車の中で息を引き取ったという。負傷者には１４歳の少女も含まれる。
　キリレンコ知事が通信アプリ「テレグラム」で明らかにしたところでは、ロシアのミサイル不足を背景に、地対空ミサイル「Ｓ３００」が地上攻撃に使われた可能性がある。転用されたＳ３００の精度は他のミサイルに比べ劣ると考えられている。

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