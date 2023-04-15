ＮＹ株、反落
2023年04月15日06時14分
【ニューヨーク時事】週末１４日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が早期に利上げを停止することへの期待がややしぼみ、反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１４３．２２ドル安の３万３８８６．４７ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は４２．８０ポイント安の１万２１２３．４７で引けた。
ＮＹ株、反落
2023年04月15日06時14分
【ニューヨーク時事】週末１４日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が早期に利上げを停止することへの期待がややしぼみ、反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１４３．２２ドル安の３万３８８６．４７ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は４２．８０ポイント安の１万２１２３．４７で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル