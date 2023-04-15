【ニューヨーク時事】週末１４日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が早期に利上げを停止することへの期待がややしぼみ、反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１４３．２２ドル安の３万３８８６．４７ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は４２．８０ポイント安の１万２１２３．４７で引けた。