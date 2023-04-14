【ニューヨーク時事】週末１４日のニューヨーク株式相場は、もみ合いで始まった。３月の米小売売上高は予想を下回ったものの、大手銀行決算が好調な内容となり、売り買いが交錯している。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１１．１８ドル安の３万４０１８．５１ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は４２．７６ポイント安の１万２１２３．５１。