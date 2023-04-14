【ニューヨーク時事】週末１４日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の上昇を背景に円売り・ドル買いが先行し、円相場は１ドル＝１３３円台前半に下落している。午前９時現在は１３３円００～１０銭と、前日午後５時比４７銭の円安・ドル高。