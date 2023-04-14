広島が八回表終了で降雨コールド勝ち。六回１死二、三塁から野間が均衡を破る右前打を放った。大瀬良は要所を締めて６回４安打無失点で２勝目。３番手ターリーが来日初セーブ。ヤクルトは小川が好投も、打線が援護できず２連敗。