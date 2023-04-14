ＤｅＮＡが１３安打８得点で快勝した。１点を追う五回に押し出し四球、犠飛、関根の二塁打で４点を挙げて逆転。六回に佐野の２点二塁打などで３点を加えた。ガゼルマンが５回２失点で２勝目。阪神は青柳が粘れず、救援陣も打たれた。