ロッテが零封勝ち。佐々木朗は直球、変化球とも切れが良く、７回１安打無失点、１１奪三振で２勝目。九回を締めた沢村が３季ぶりのセーブ。打線は四回に茶谷、七回に藤岡が適時打を放った。オリックスは好投の山本を援護できなかった。