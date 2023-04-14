日本ハムの加藤貴は完封こそ逃したが、２失点完投で今季初勝利を挙げた。打線は三回に野村の３ランで先制。四回は五十幡のスクイズ、七回は清宮の二塁打で加点した。西武は九回、外崎の２ランで零封負けこそ免れたが、反撃が遅かった。