円、１３２円台半ば ロンドン外為
2023年04月14日20時32分
【ロンドン時事】週末１４日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、市場参加者の様子見姿勢が強まる中、１ドル＝１３２円台半ばで推移した。正午現在は１３２円４５～５５銭と、前日午後４時比１０銭の円安・ドル高。
円、１３２円台半ば ロンドン外為
2023年04月14日20時32分
【ロンドン時事】週末１４日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、市場参加者の様子見姿勢が強まる中、１ドル＝１３２円台半ばで推移した。正午現在は１３２円４５～５５銭と、前日午後４時比１０銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル