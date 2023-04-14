原油価格安定へ連携 岸田首相、ＵＡＥ閣僚と会談
2023年04月14日20時18分
岸田文雄首相は１４日、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のジャベル産業・先端技術相兼日本担当特使の表敬訪問を首相官邸で受けた。国際原油市場の安定化へ連携する方針で一致。脱炭素社会の構築や気候変動対策を現実的に進めることが不可欠との認識を共有した。
原油価格安定へ連携 岸田首相、ＵＡＥ閣僚と会談
2023年04月14日20時18分
岸田文雄首相は１４日、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のジャベル産業・先端技術相兼日本担当特使の表敬訪問を首相官邸で受けた。国際原油市場の安定化へ連携する方針で一致。脱炭素社会の構築や気候変動対策を現実的に進めることが不可欠との認識を共有した。
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